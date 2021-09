Milicianos de Rio das Pedras lavavam dinheiro em investimentos milionários com o empresário Glaidson Acácio dos Santos - Divulgação

Publicado 27/09/2021 15:06

Rio - Um consultor de Glaidson Acácio dos Santos, preso no dia 25 de agosto por um esquema ilegal de bitcoins , afirmou, em uma conversa interceptada com autorização da Justiça, que investidores aportavam, por hora, R$ 2 bilhões nas contas de empresas. As informações são do portal G1, da TV Globo.