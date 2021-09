Favelas do Rio registram aumento de casos de covid-19 - Tânia Rêgo

Publicado 27/09/2021 14:34

Rio - As favelas do Rio registraram, da última segunda-feira (17) até sexta-feira (24), um aumento de 1.783% de casos confirmados de covid-19 em comparação com a semana anterior, de acordo com o Painel da Covid-19 do Voz das Comunidade. Foram ao todo 2.072 novos casos confirmados, isto é, 1.962 a mais do que na semana anterior. No entanto, os números de óbitos pela doença diminuíram, de 44 na semana do dia 10 até 17 de setembro, para 27.

O Complexo da Maré, na Zona Norte, em comparação às outras comunidades, contabiliza o maior número de casos desde abril de 2020. Ao todo são 8.826 casos e 354 óbitos.

Segundo o ranking do Painel da Covid-19 do Voz das Comunidade, a Rocinha é a segunda comunidade com o maior número de casos, com 3.902, e o Complexo do Alemão é o terceiro na classificação, com 3.138 casos confirmados da doença.

De acordo com dados da Voz das Comunidades, são mais de 46 mil casos confirmados de covid-19 e 2,6 mil óbitos pela doença desde o início da pandemia nas 40 favelas do Rio acompanhadas pela organização .

Queda de casos de covid-19 no estado

Apesar do aumento de casos nas favelas do Rio, a 49ª edição do Mapa de Risco da Covid-19, divulgada na sexta-feira (24) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), aponta redução de 34% nas internações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e de 30% no número de óbitos provocados pela doença. Com isso, o estado do Rio permanece, pela quarta semana consecutiva, com a classificação geral de baixo risco (bandeira amarela).

Segundo a SES, a Região Norte apresentou a maior queda, com redução de 59,4% no número de óbitos.

As Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) da rede estadual do SUS tiveram uma redução média de 28% nos atendimentos por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) na semana entre 29 de agosto a 04 de setembro (380 atendimentos) na comparação com a semana entre 13 a 20 de setembro (272 atendimentos).

Na unidade UPA Campo Grande l, no Mendanha, a redução foi de 51% nos atendimentos por COVID, o mesmo percentual da UPA de Jacarepaguá, na Taquara. Já na UPA Campo Grande ll, na Cesário de Melo, a queda foi de 56%. Na Zona Norte, a UPA Ricardo de Albuquerque apresentou redução de 74%. Das 30 UPAS do Estado do Rio de Janeiro, 15 estão na Região Metropolitana I.

Segundo o Painel Covid-19 do Estado do Rio, nas últimas 24 horas, foram registrados 1.220 casos confirmados e 40 óbitos pela covid-19. A taxa de ocupação dos leitos de UTI é de 51.3%, enquanto a de enfermaria é de 28.4%.