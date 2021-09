Sônia Bonfim Vicente, mãe de Samuel e esposa de Willian, mortos durante ação da PM - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 27/09/2021 20:51

Rio - A Polícia Militar afastou, na noite desta segunda-feira, dois agentes da corporação, identificados como Leonardo Soares Carneiro e Edson de Almeida Santana Filho. Eles estão envolvidos na morte de Samuel Vicente, de 17 anos, e seu padrasto, Willian Vasconcellos, de 38 , que aconteceu no último sábado (25), em Anchieta, Zona Norte.

Em nota, a PM confirmou o afastamento da dupla, disse que um Inquérito Policial Militar (IPM) foi apresentado e a corregedoria acompanha o processo.

Samuel e a namorada Camily da Silva Apolinário estavam na garupa da moto do padrasto do rapaz, William, quando foram atingidos por tiros disparados pelos PMs. O padrasto estava socorrendo a jovem, que estava passando mal. Além do trio, uma quarta pessoa que não teve a identificação divulgada também foi baleada.

Os policiais responsáveis pela ocorrência afirmaram que se tratavam de suspeitos de envolvimento com o tráfico, mas a versão foi desmentida pela família. Samuel era aluno de uma escola da Polícia Militar e o padrasto trabalhava em uma farmácia ao lado de casa. Os corpos ainda não foram enterrados.

Armas apreendidas

A Polícia Civil afirma que a diligências estão sendo realizadas realizadas e que testemunhas estão prestando depoimento. O caso inicialmente foi registrado na delegacia de Vicente de Carvalho e transferido para a 31ª DP (Ricardo de Albuquerque).

De acordo com a instituição, as armas dos policiais militares foram apreendidas e levadas para perícia.