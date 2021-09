Pessoas caminhando em ciclovia durante obras na Niemeyer - Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Publicado 27/09/2021 20:12

Rio - A Avenida Niemeyer, na Zona Sul do Rio, foi reaberta, na tarde desta segunda-feira, após três meses com trecho interditado. A partir de hoje, o tráfego está totalmente liberado nos dois sentidos da via. Durante o período de obras, a via funcionou apenas no esquema "pare e siga".

Em junho, a Geo-Rio precisou interromper o trecho da avenida na altura do número 228 para consertar a tubulação. Na época, a Secretaria de de Infraestrutura afirmou que a obra teve o objetivo de recuperar o sistema de drenagem da pista. A ação também tentou nivelar o asfalto, que teve um afundamento.