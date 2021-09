Criminosos assaltam PM próximo à delegacia em São Gonçalo - Google Maps

Criminosos assaltam PM próximo à delegacia em São GonçaloGoogle Maps

Publicado 27/09/2021 19:08

Rio - Criminosos assaltaram um policial militar que estava parado próximo a uma agência bancária, a 200 metros da 73ª DP (Neves), na rua Oliveira Botelho, no bairro de Neves, em São Gonçalo, na tarde desta segunda-feira. O policial reagiu à abordagem e atirou contra o grupo, que conseguiu fugir em direção a uma comunidade no bairro da Covanca, levando uma certa quantia em dinheiro.



De acordo com a Polícia Militar, policiais militares do 7ºBPM (São Gonçalo) foram verificar a ocorrência no lugar sinalizado e fizeram contato com a vítima, que informou ter sido surpreendida por criminosos armados. Até o momento, não há registros de prisões, apreensões ou feridos.

A ocorrência está em andamento.