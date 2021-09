Material estava no fundo falso de caminhão que transportava cerca de 20 toneladas de frango - Divulgação

Publicado 27/09/2021 20:07 | Atualizado 27/09/2021 21:49

Rio - A Polícia Civil apreendeu drogas, armas e munições, na tarde desta segunda-feira (27), na Avenida Brasil, próxima a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), na Zona Norte do Rio. A ação foi realizada por agentes da 14ª DP (Leblon), que apreenderam aproximadamente duas toneladas de maconha, sete fuzis e cinco pistolas glock, além de centenas de munições. O material estava no fundo falso de um caminhão que transportava cerca de 20 toneladas de frango.



De acordo com a delegada Bianca Xavier, titular da distrital, o caminhão vinha de Santa Catarina e abasteceria as comunidades da Zona Sul ligadas à maior facção criminosa do Rio. Ainda segundo a titular, a apreensão foi realizada após monitoramento do Setor de Inteligência da 14ª DP, durante uma investigação sobre tráfico de drogas no estado. Durante a operação, foram utilizados cachorros da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), que conseguiram localizar a droga entre o frango.

