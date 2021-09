Foram investidos R$ 2 milhões no Centro Integrado de Inteligência de Segurança Pública Regional - Sudeste (CIISPR-SE), localizado na cidade de São Paulo - DIVULGAÇÃO / Ministério da Justiça e Segurança Pública

Rio - Com o objetivo de integrar as atividades de inteligência entre as polícias dos quatro estados da Região Sudeste, o Ministério da Justiça e Segurança Pública inaugurou, nesta segunda-feira, o Centro Integrado de Inteligência de Segurança Pública Regional - Sudeste (CIISPR-SE), na cidade de São Paulo. Foram investidos R$ 2 milhões na aquisição de equipamentos tecnológicos e recursos humanos.

O Ministério acredita que a iniciativa irá priorizar a elaboração estratégias preventivas de combate à criminalidade e mirar na redução da violência no Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais e São Paulo.

Entre as atividades que serão desenvolvidas está a coleta de informações sobre integrantes das organizações criminosas para subsidiar a elaboração de estratégias preventivas de combate ao tráfico de armas, drogas e redução de violência criminosa.

“Essa entrega é um marco na atividade de inteligência de segurança pública do país, pois representa a conclusão de uma Rede Integrada que conecta todas as agências de inteligência do Brasil no combate à criminalidade. Demonstra o compromisso do governo federal com as forças de segurança e com os moradores dessas regiões”, afirma o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres.

Com a entrega para a região Sudeste, a Rede de Centros Integrados de Inteligência de Segurança Pública está concluindo, portanto, um dos projetos estratégicos do MJSP.

O local será estruturado, inicialmente, por oito profissionais de inteligência do Sudeste, sendo dois de cada estado da região, além de três especialistas recrutados pela Secretaria de Operações Integradas (Seopi), do Ministério. A equipe também terá representantes de inteligência da segurança pública de São Paulo, dos seguintes órgãos: Polícia Civil, Polícia Militar, Secretaria de Segurança Pública e Secretaria da Administração Penitenciária.

Projeção nacional

O CIISPR-SE é uma das entregas da Rede de Centros Integrados de Inteligência de Segurança Pública que contempla também o Centro Integrado de Inteligência Nacional (CIISP-N). Inaugurado em agosto de 2019, o CIISP-N é o responsável por nortear diretrizes e coordenar trabalhos que serão estendidos a cinco regiões do país.

Agora, todas as regiões do país contam com Centros Integrados de Inteligência de Segurança Pública. Com a ativação do CIISPR-SE, a rede CIISP passará ter acesso a mais de 400 bases de dados das 27 unidades federativas do país.