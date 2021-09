Rio de Janeiro

Saída de show tem pancadaria e armas apontadas em Duque de Caxias

Vídeos mostram homens com pistolas em punho na saída do show do rapper Orochi, que se apresentou no Jardim Primavera. Polícia Militar abriu inquérito interno para apurar se havia PMs de folga no tumulto

Publicado 27/09/2021 09:27 | Atualizado há 1 hora