Publicado 27/09/2021 12:27

Rio - O primeiro dia útil da reabertura das 12 estações do BRT na Avenida Cesário de Melo, no corredor Transoeste, nesta segunda-feira, foi marcado pelo fraco movimento de passageiros na parte da manhã. A equipe dopercorreu as estações Cesarão I, Cesarão II, Vila Paciência e Três Pontes, sendo que nessa última, nossa equipe foi expulsa da região por um motoqueiro que se aproximou e disse para eles "vazarem". Nos demais locais visitados, foi constatada a presença da Guarda Municipal.

O BRT Rio explicou que "a demanda de passageiros ainda se apresenta de forma modesta, já que muitas pessoas estão voltando a se habituar com a volta do serviço no eixo Cesário de Melo". Segundo eles, a operação das estações reabertas ocorreu com intervalos de 7 minutos entre os articulados.

Sobre a ameaça que a equipe de reportagem do DIA sofreu, a Polícia Militar disse que "as referidas estações contam com a atuação da Guarda Municipal e também de nossas equipes, que executam o policiamento de maneira estratégica, ostensiva e dinâmica. Orientamos que, diante de incidentes desse tipo, nossas equipes sejam acionadas de maneira imediata através de nossa Central 190. Quando identificados em flagrante, esses criminosos serão presos pela corporação".

A PM ainda informou que segue com o policiamento intensificado nos corredores viários do BRT em diversas regiões da cidade.



Segurança para a população



Uma força-tarefa de vários órgãos da Prefeitura foi utilizada na recuperação do trecho do entorno do BRT. Para garantir segurança, a Secretaria de Ordem Pública (Seop) disse que realizou uma série de ações na Cesário de Melo no combate a ambulantes ilegais, lava-jatos clandestinos, além de estabelecimentos e feiras irregulares. O órgão também disse que o corredor receberá rondas de patrulhamento de agentes do programa BRT Seguro para coibir a criminalidade, o vandalismo e a evasão de passagens.

Recuperação do sistema

A via, que liga Santa Cruz a Campo Grande, na Zona Oeste, ganhou ainda melhorias no transporte por BRT, com alterações das linhas que atendem os moradores da região e intervalos menores. Cada uma das 12 estações foi reformada ao custo de R$ 400 mil, totalizando R$ 4,8 milhões.

Ao todo, 30 ônibus vão fazer os serviços das novas linhas do BRT na região, com capacidade para transportar 1.600 passageiros, por hora, por sentido, nos horários de pico. Os veículos que vão circular nesse trecho terão nova identidade visual para identificar o BRT Cesário. Todas as ações fazem parte da intervenção da Prefeitura no sistema até que a nova licitação do transporte público da cidade seja realizada.

As 12 estações entregues aos cariocas - Cesarão I, Cesarão II, Vila Paciência, Três Pontes, Júlia Miguel, Parque São Paulo, Cosmos, Icurana, Vilar Carioca, Inhoaíba, São Jorge e Cândido Magalhães – foram fechadas depois de terem sido vandalizadas. A maioria delas estava inoperante desde 2018.

No projeto de reforma, foi levada em conta a necessidade de minimizar problemas graves no sistema, como depredação e calote, com substituição de painéis e portas de vidros por chapas metálicas vazadas, o que permite uma maior ventilação, fiação embutida e mecanismos das portas blindados.

Nesta segunda-feira, entrou em operação a nova Linha 14, também com intervalos menores. Em vez de partir do Terminal Campo Grande, o serviço agora sairá da estação Santa Eugênia, em Paciência, seguindo até a estação Salvador Allende, no Recreio dos Bandeirantes. A linha vai funcionar nos dias úteis (segunda a sexta-feira), nos horários de pico (4h às 8h e 16h às 20h), com paradas na ida e na volta em todas as estações abertas na Cesário de Melo, a partir da Santa Eugênia, e nas estações Curral Falso, Recreio Shopping, Gláucio Gil e Salvador Allende.

Com as 12 estações da Cesário de Melo, a Prefeitura do Rio já reabriu 23 das 46 estações encontradas fechadas em março, quando assumiu a gestão do BRT Rio. A reforma das primeiras 11 já entregues custou R$ 4.828.164,71. Em breve, outras sete estações voltarão a funcionar na região: Cesarão III, Cesarinho, 31 de Outubro, Ana Gonzaga, Pina Rangel, Parque Esperança e Prefeito Alim Pedro. E, até o fim de outubro, a previsão é que todas as estações sejam reabertas. O cronograma de entrega das estações foi afetado pela falta de insumos no mercado.