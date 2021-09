Alberto Romano e Marcelo Romano, pai e irmão de empresário desaparecido no Recreio, prestam depoimento na Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) - Cléber Mendes/ O Dia

Alberto Romano e Marcelo Romano, pai e irmão de empresário desaparecido no Recreio, prestam depoimento na Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA)Cléber Mendes/ O Dia

Publicado 27/09/2021 14:59

Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) vai periciar, na tarde desta segunda-feira, o carro que levava o empresário Alberto César Romano Júnior, 33 anos,

Rio - Avai periciar, na tarde desta segunda-feira, o carro que levava o empresário Alberto César Romano Júnior, 33 anos, no dia do seu desaparecimento, há três dias, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio . Nesta manhã, o pai e irmão da vítima, Alberto César Romano e Marcelo Romano, foram até a especializada, responsável pelas investigações, e prestaram um longo depoimento de mais de três horas de duração.

Na saída, o pai de Alberto Romano, disse que ainda não teve acesso às imagens das câmeras de segurança do Shopping Barra World, onde o filho foi cortar o cabelo no período da tarde da sexta-feira (24). "A polícia está correndo atrás dessas imagens. A gente sabe que o carro foi encontrado trancado e ileso", disse o pai do empresário. O veículo foi localizado na tarde de domingo (26), na Estrada Santa Eugênia, em Paciência, a cerca de 28 km de distância do último lugar onde ele foi visto.

O pai disse em entrevista que o depoimento na DDPA foi minucioso e espera que as informações ajudem a polícia. "Na última conversa dele com o irmão ele parecia normal, não aparentou estar preocupado, disse que iria depois para uma reunião de trabalho", relembrou.

A família reforçou também que o empresário é uma pessoa calma e que não possui desavenças na região onde mora , no Recreio, e nem em outros bairros vizinhos: "A vida social dele era só na Zona Oeste", completa o pai.

A Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) informou que diligências estão em andamento para localizar a vítima e esclarecer o caso.



Relembre o caso

Familiares e a Polícia Civil buscam por informações sobre o desaparecimento do empresário Alberto César Romano Júnior, de 33 anos, visto pela última vez em em uma barbearia no Shopping Barra World, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio, por volta das 17h de sexta-feira (24). No dia do desaparecimento, Alberto usava uma camiseta branca, calça jeans e tênis de cor preta. Ele saiu do estabelecimento em seu carro, modelo Civic, na cor prata.

Para ajudar nas investigações, a polícia solicitou o rastreamento do veículo, que indicava estar em uma comunidade próxima de Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio. Com as informações, policiais do 27ºBPM (Santa Cruz) foram à Estrada Santa Eugênia, em Paciência, neste domingo, onde localizaram um veículo abandonado.

Quando receberam a notícia da localização do veículo, um Honda Civic, cor prata, os policiais contaram à família que o carro não tinha sinais de roubo e estava trancado na beira da estrada. Também foi constatado que nada foi levado do veículo. "Nós somos uma família muito tranquila e isso está nos abalando muito. Só queremos saber o que aconteceu com ele, algum sinal de que ele esteja bem. Eu não sei nem explicar como é essa sensação", desabafou o pai.