Alberto César Romano Júnior, 33, desapareceu após sair do Shopping Barra World na última sexta-feira (24)Divulgação

Publicado 26/09/2021 13:51

Rio - Familiares e a Polícia Civil buscam por informações sobre o desaparecimento do empresário Alberto César Romano Júnior, de 33 anos, visto pela última vez em em uma barbearia no Shopping Barra World, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio, por volta das 17h de sexta-feira (24). No dia do desaparecimento, Alberto usava uma camiseta branca, calça jeans, tênis de cor preta. Ele saiu do estabelecimento em seu carro, modelo Civic, na cor prata e placa FQM-5F79.

Parentes do empresário contaram à polícia que já procuraram por informações do desaparecido em hospitais da região e até no Instituto Médico Legal (IML), no entanto, não foi encontrado nenhum sinal dele. A polícia solicitou o rastreamento do veículo, que indica estar em uma comunidade de Santa Cruz, Zona Oeste do Rio.

O caso foi registrado na 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes) e encaminhado à Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), que dará seguimentos às investigações.