Vacinação contra a vocid-19 - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA

Vacinação contra a vocid-19 Reginaldo Pimenta/Agência O DIA

Publicado 26/09/2021 18:32

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até este domingo, 1.280.126 casos confirmados e 65.653 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 1.220 novos casos e 40 mortes. A taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 5,13%, a maior do país. Entre os casos confirmados, 1.207.886 pacientes se recuperaram da doença.

Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 51,3%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 28,4%.

Repescagem da primeira dose

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou ao DIA que ainda não foi definido se a repescagem ocorrerá todos os dias da semana. Além disso, ainda não é possível saber se as pessoas poderão escolher qual vacina tomar.

A Prefeitura também aplica esta semana a dose de reforço para os idosos que receberam a segunda aplicação ou dose única há, pelo menos, três meses e para pessoas com alto grau de imunossupressão, tendo pelo menos 28 dias de intervalo entre a segunda dose ou dose única e a dose de reforço.

No site da Prefeitura é possível conferir todos os locais e horários disponíveis para a vacinação.