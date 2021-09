Prefeitura do Rio anuncia repescagem a primeira dose da vacina contra covid-19 até o final de outubro - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Prefeitura do Rio anuncia repescagem a primeira dose da vacina contra covid-19 até o final de outubroReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 26/09/2021 14:04

DIA que ainda não foi definido se a repescagem ocorrerá todos os dias da semana. Além disso, ainda não é possível saber se as pessoas poderão escolher qual vacina tomar. Rio - Após encerrar a vacinação por faixa etária, no último sábado (25) , a Prefeitura do Rio anunciou que, a partir de segunda-feira (27) até o final de outubro, todos os postos de vacinação estarão aplicando a primeira dose da vacina contra covid-19 em maiores de 12 anos que ainda não tenham se vacinado. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou aoque ainda não foi definido se a repescagem ocorrerá todos os dias da semana. Além disso, ainda não é possível saber se as pessoas poderão escolher qual vacina tomar.

A Prefeitura também aplica esta semana a dose de reforço para os idosos que receberam a segunda aplicação ou dose única há, pelo menos, três meses e para pessoas com alto grau de imunossupressão, tendo pelo menos 28 dias de intervalo entre a segunda dose ou dose única e a dose de reforço.

No site da Prefeitura é possível conferir todos os locais e horários disponíveis para a vacinação.

Confira abaixo o calendário de vacinação desta semana:

Segunda-feira (27) - idosos com 83 anos ou mais e pessoas com alto grau de imunossupressão com 40 anos ou mais

Terça-feira (28) - idosos com 82 anos ou mais e pessoas com alto grau de imunossupressão com 40 anos ou mais

Quarta-feira (29) - idosos com 81 anos ou mais e pessoas com alto grau de imunossupressão com 12 anos ou mais

Quinta-feira (30) - idosos com 80 anos ou mais e pessoas com alto grau de imunossupressão com 12 anos ou mais

Recorde de vacinação

A Secretaria Municipal de Saúde bateu mais um recorde na imunização contra a covid-19. Neste sábado (25), foram aplicadas 123.352 doses, o maior número de pessoas vacinadas em apenas um dia desde o início da campanha. Foram ao todos 53.306 primeiras doses, 57.734 segundas doses e 12.312 doses de reforço. Outro marco alcançado é a taxa de ocupação de 45% dos leitos para tratamento da covid-19 na rede do município, o menor número de pacientes internados pela doença desde abril de 2020.

O público atendido foi toda a população elegível para a vacina, pessoas de 12 anos ou mais que ainda não haviam se vacinado com a primeira dose contra a covid-19. Além da repescagem, foi feita a aplicação de segunda dose daqueles aprazados para este sábado; e de dose de reforço para os idosos de 84 anos ou mais e pessoas com alto grau de imunossupressão a partir de 40 anos.