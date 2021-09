Jorge Felipe, 58, Luciano Siqueira, 35, e Leandro Ferreira, 28, todos da mesma família, morreram afogados em praia de Cabo Frio - Divulgação

Publicado 26/09/2021 17:37

Rio - A família dos três homens da mesma família que morreram afogados na Praia das Conchas, em Cabo Frio, Região dos Lagos do Rio, no último sábado (25) , ainda aguardam a liberação no Instituto Médico Legal (IML). De acordo com uma amiga da família, os corpos serão levados para a cidade natal deles, em Bom Jardim, na Região Serrana do Rio. Jorge Felipe, 58 era pai de Leandro Ferreira, 28. Luciano Siqueira, 35, era cunhado de Jorge.

O trio estava em Cabo Frio a passeio e resolveu mergulhar na Praia das Conchas, local considerado pouco perigoso para banhistas. No entanto, devido a uma frente fria que tinha acabado de passar pela região, o mar se encontrava bastante revolto. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado por volta das 10h11, mas os três já foram retirados do mar com paradas cardiorrespiratórias e morreram a caminho do Hospital Central de Cabo Frio.

Neste domingo, a Paróquia de São José do Ribeirão, igreja frequentada pela família das vítimas, lamentou a tragédia familiar e pediu orações. "Um acontecimento que abalou a todos nós. A nossa fé é que nos sustenta neste momento de dor. A certeza da ressurreição é nossa força e esperança! Força e coragem para toda família! Pedimos as orações a todos neste momento de dor para a família e amigos."

Amigos das vítimas também lamentaram a perda. "Descanse em paz meu amigo!! Que Deus possa confortar o coração de sua família e de todos os amigos!!!"; "Nossa que triste notícia estou paralisada não consegui acreditar é muito difícil dizer algo para os familiares é só Deus para confortar tantas dor", escreveram alguns amigos próximos da família.

O enterro de Jorge Felipe, Luciano e Leandro deve acontecer nesta segunda-feira (27), em Bom Jardim.

*Estagiária sob supervisão de Cadu Bruno