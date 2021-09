Três homens morrem afogados na Praia das Conchas, em Cabo Frio - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 25/09/2021 15:29 | Atualizado 25/09/2021 18:43

Rio - Três pessoas da mesma família morreram afogados na Praia das Conchas, em Cabo Frio, Região dos Lagos do Rio, na manhã deste sábado. De acordo com o Corpo de Bombeiros, equipes foram acionadas às 10h11 para resgatar Jorge Felipe, 58, Luciano Siqueira, 35, e Leandro Ferreira, 28. No entanto, os três foram retirados do mar com paradas cardiorrespiratórias e morreram a caminho do Hospital Central de Cabo Frio.



As vítimas seriam pai, filho e sobrinho e eram moradores do bairro Bom Retiro, próximo ao município de Friburgo, Região Serrana do Rio. Ainda segundo os Bombeiros, o local não costuma ter fortes correntezas para arrastar banhistas para o fundo, mas nos últimos dias o mar estava bastante revolto.

Praia das Conchas, em Cabo Frio Divulgação

Nas redes sociais, banhistas que estavam no local informaram que o mar estava bastante agitado e mesmo com os avisos do Corpo de Bombeiros, alguns se arriscavam no mar.

O hospital aguarda a chegada da família para a retirada dos corpos de Jorge Felipe, Luciano e Leandro.