Erick trabalhava para a Astro marítima Reprodução

Publicado 26/09/2021 15:04 | Atualizado 26/09/2021 15:06



fotogaleria Rio - Um homem morreu afogado depois que a embarcação onde trabalhava virou na Baía de Guanabara, na Ilha do Engenho, em Porto Velho, no município de São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Erick Goiss, de 26 anos, era funcionário da Astro marítima e estava com outros dois tripulantes que conseguiram se salvar. Caso aconteceu na manhã de sábado (25).

Segundo a Marinha do Brasil, o incidente aconteceu durante o lançamento de um bote na água. Com o uso de guindaste da própria embarcação, um dos cabos de aço utilizados rompeu e a embarcação virou jogando dois homens na água enquanto Erick ficou preso na lancha de serviço.

Em um vídeo, gravado pouco depois do ocorrido, embarcações se aproximam após a lancha que Erick estava virar.

Embarcação vira e tripulante morre na Baía de Guanabara.



Reprodução#ODia pic.twitter.com/Smz6sx8Xus — Jornal O Dia (@jornalodia) September 26, 2021

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 9h36 e homens do quartel de São Gonçalo e do Grupamento Marítimo de Botafogo foram ao local, mas Erick já foi encontrado sem vida. Ainda não há informações sobre o enterro do rapaz.