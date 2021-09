Light - Divulgação/ Light

26/09/2021

Rio - A etapa final da manutenção da Light em Ribeirão das Lajes será nesta quarta-feira (29), das 7h às 16h. A concessionária deverá concluir o trabalho iniciado na primeira etapa, na semana passada. Como a Cedae recebe água do reservatório para tratamento e distribuição para parte do Rio de Janeiro e Baixada Fluminense, o sistema de abastecimento ficará temporariamente fora de operação durante a execução do serviço, com fornecimento reduzido na região.

Entre as cidades afetadas estão Japeri, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados e Seropédica. No Rio de Janeiro, o impacto será nos seguintes bairros: Anchieta, Bangu, Benfica, Bonsucesso, Caju, Campo Grande, Centro, Del Castilho, Deodoro, Engenho da Rainha, Gericinó, Guadalupe, Higienópolis, Honório Gurgel, Ilha do Governador, Leopoldina, Manguinhos, Padre Miguel, Realengo, Riachuelo, Rocha, Rocha Miranda, Sampaio Correa, São Francisco Xavier, Triagem e Vila Kennedy.

O fornecimento de água será retomado logo após a conclusão do serviço da Light, e a previsão é que a normalização se dê em até 48 horas.

Imóveis com caixas d’água e/ou cisterna não devem sofrer desabastecimento. Mesmo assim, a Companhia recomenda economia de água e adiamento de tarefas não essenciais que exijam grande consumo. Clientes da Cedae podem solicitar o abastecimento por caminhão pipa pelo telefone gratuito 0800-282-1195.