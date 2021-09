Procura pelas vagas já começou e os shoppings estão em alerta para a possibilidade de contratação - Hélio Araújo/Escola de Papai Noel do Brasil

Procura pelas vagas já começou e os shoppings estão em alerta para a possibilidade de contrataçãoHélio Araújo/Escola de Papai Noel do Brasil

Publicado 27/09/2021 00:00

Com o avanço da vacinação contra a covid-19 no Rio, os shoppings podem voltar a receber os Papais Noéis presencialmente para alegrar a celebração de Natal das crianças. No ano passado, por conta da pandemia do novo coronavírus, a interação com o bom velhinho aconteceu com distanciamento, de forma remota e por meio de aplicativos dos estabelecimentos. Este ano, de máscaras, vacinados, mas ainda respeitando os protocolos de proteção, eles devem voltar aos tronos para ouvir os pedidos da criançada.

Para preparar o retorno, a Escola de Papai Noel do Brasil está com inscrições abertas para seu curso gratuito de Papai Noel. Assim como no ano passado, a capacitação de Papais Noéis das mais diversas regiões do Brasil e até do exterior será realizada pelo aplicativo Zoom, entre os dias 5, 13, 19 e 26 de outubro, das 14h às 17h. Fundada em 1993 pelo ator e produtor cultural Limachem Cherem, a escola já formou mais de 700 "Bons Velhinhos".

"Os mais velhinhos já sabem que tem esse curso no final do ano e que é a única oportunidade para voltar para o mercado de trabalho, porque normalmente são pessoas aposentadas, que ainda não se aposentaram, ou são mal aposentadas, e fazem o curso para ganhar um dinheiro extra no final do ano. Então, normalmente, a procura é muito grande", contou Limachem, que completou:.

"No ano passado, em termo de procura para contratar Papai Noel, de 20 e poucos shoppings que nós fechamos contrato todos os anos, a gente só conseguiu fechar cinco, dentro de uma redoma de vidro, de uma vitrine ou então fazendo virtual. O ano passado foi horrível. Os Papais Noéis ficaram em casa, porque eram grupo de risco, não tinha vacina. Esse ano, mais de 90% deles está vacinado com a segunda dose, alguns já tomaram a terceira dose, então eles estão prontos para voltar a ocupar os tronos dos shoppings. A missão do Bom Velhinho é estar ali sentado no trono conversando com as crianças. Quando ele senta no trono, deixa o João, o José, o Pedro lá no camarim, e vira realmente o Papai Noel".

Durante a capacitação, os alunos terão aulas de improvisação, interpretação, dinâmica, oficina de brinquedos, automaquiagem, figurino, lições musicais, cuidados com a barba e expressão corporal. A novidade deste ano fica por conta da aula de Libras, a Língua Brasileira de Sinais, criada para promover a inclusão social de deficientes auditivos. Ao final do curso, os Papais Noéis que obtiverem frequência de 75% receberão o Certificado de Participação.