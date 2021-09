Bombeiros atuam no local - Reprodução

Publicado 26/09/2021 16:18 | Atualizado 26/09/2021 16:47

Rio - Homens do Corpo de Bombeiros ainda atuam no incêndio que atingiu a vegetação próxima à refinaria Reduc, na Rodovia Washington Luíz, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. As chamas começaram por volta de 10h deste domingo (26). As equipes já estão há mais de cinco horas no local.

A corporação informou que não há relatos de feridos no local e ainda não se sabe o que causou o incêndio.