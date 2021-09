Rio de Janeiro

Repescagem da primeira dose da vacina contra a covid-19 acontecerá até o final de outubro

Prefeitura do Rio ainda aplica esta semana a dose de reforço para os idosos com 80 anos ou mais e para pessoas com alto grau de imunossupressão com 12 anos ou mais

Publicado 26/09/2021 14:04 | Atualizado há 2 horas