Secretário atribuiu redução ao avanço da vacinação contra a doença - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 27/09/2021 15:07

Rio - A cidade do Rio registrou nesta segunda-feira (27) o menor número de internações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) por covid-19 desde 6 de abril de 2020. Em uma publicação nas redes sociais, o secretário municipal de saúde, Daniel Soranz, atribuiu a redução dos casos graves à vacinação contra a doença. "Os efeitos da vacinação na redução dos casos graves por #COVID-19 são incontestáveis", escreveu Soranz.

De acordo com um panorama publicado pelo secretário, em relação ao dia 31 de agosto deste ano, houve queda de 40% da média móvel das internações. O balanço também aponta que o município teve 27 dias seguidos de redução da média móvel de internações. O Rio registrou ainda a menor média móvel desde 10 de abril do ano passado, segundo a publicação do secretário.

Soranz divulgou um panorama das internações por casos graves de covid-19 Reprodução/Redes Sociais

De acordo com a atualização das 14h30 do Painel Rio COVID-19, até o momento, a cidade já aplicou 5.576.986 primeiras doses; 3.484.356 segundas doses; 139.747 doses únicas e 82.199 doses de reforço. Ainda segundo o Painel, 84,7% da população total carioca já foi imunizada com a primeira dose ou a dose única e 54,9% com a segunda dose ou dose única.A prefeitura do Rio encerrou a vacinação por faixa etária no último sábado (25) e, a partir desta segunda e até o final de outubro, todos os postos de vacinação estarão aplicando a primeira dose da vacina contra covid-19 em maiores de 12 anos que ainda não tenham se vacinado. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou aoque ainda não foi definido se a repescagem ocorrerá todos os dias da semana. Além disso, ainda não é possível saber se as pessoas poderão escolher qual vacina tomar.