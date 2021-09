ONG Favela Mundo está com 300 vagas abertas para oficinas artísticas - Divulgação

Publicado 27/09/2021 13:05

Rio - Comemorando seus 11 anos completos nesse mês de setembro, a ONG Favela Mundo está oferecendo 300 vagas para oficinas artísticas de Teatro, Hip Hop, Musicalização, Violão, Jazz, Danças Brasileiras e Violão. As oportunidades estão disponíveis para crianças e adolescentes de 02 anos à 18 anos, e o único pré-requisito é estarem estudando.

A organização não governamental é a única no país a ser reconhecida pela ONU como “Modelo de Inclusão Social nas Grandes Cidades”. O reconhecimento ocorreu no evento World Cities Day, em Nova York. Além deste, a Favela Mundo já esteve representando o Brasil em outros nove eventos no exterior, sendo três desses na Organização das Nações Unidas.

Cerca de 6 mil alunos foram de crianças a partir de 2 anos, participantes de oficinas do projeto homônimo: Favela Mundo, enquanto 4 mil foram capacitados pelo A Arte Gerando Renda, com oficinas voltadas para jovens e adultos a partir de 15 anos, com o foco em profissionalização artística para o mundo do samba e da beleza.

Um dos casos de sucesso é o da ex-aluna a Danielle Oliveira, que participou do A Arte Gerando Renda, em 2015. Conhecida como Dani Make’s, após se certificar no curso de pintura artística e fazer disto sua fonte de renda.

“Quem faz aniversario é a Favela Mundo, mas quem ganha o presente sou eu, que consegui fazer parte desta família e foi por causa disso que eu desenvolvi minha arte e hoje tudo o que eu aprendi eu coloquei em prática e gerar renda para minha casa e ainda está me levando à lugares inimagináveis”, se declara Danielle.

Não só os alunos dos cursos profissionalizantes que acabam encontrando suas novas profissões nas oficinas, uma prova disso é Marcos Vítor Moraes, de 16 anos. Ele conheceu o Projeto Favela Mundo quando tinha 11 anos, na comunidade em que mora, no Engenho da Rainha, mas quando o projeto itinerante foi embora, resolveu ir atrás e continuar aprendendo danças, já que não haviam outros projetos na sua região.

“Fui para a Rocinha, Tomas Coelho, Acari e agora estou no Caju. Aonde eu moro não tem projeto nenhum e aqui eu consigo fazer várias danças no mesmo dia. Estou fazendo danças brasileiras, Hip-Hop e Jazz aqui, pego quatro ônibus, dois para vir e dois para ir para casa, mas eu venho feliz porque vou dançar”, conta.