Gustavo Tutuca - Flávio Cabral

Gustavo TutucaFlávio Cabral

Publicado 27/09/2021 12:26 | Atualizado 27/09/2021 12:28

Rio - O turismo do estado do Rio de Janeiro mostra mais uma vez a sua capacidade de se reerguer perante uma crise. Desta vez, assim como em todos os países do mundo, fomos assolados pela pandemia. No entanto, tempos promissores se apresentam, impactados pelo avanço da vacinação, e a Secretaria de Estado de Turismo investe em ações e projetos que começam a render frutos.

Para viajar neste momento, o turista necessita se sentir confiante. A pandemia fez com que as pessoas se tornassem mais cautelosas ao recomeçar suas tarefas. Por esse motivo, nossa primeira ação, direcionada à retomada, foi o Selo Rio de Janeiro Turismo Consciente. No portal turismoconscienterj.com.br, o viajante tem a possibilidade de consultar os prestadores de serviços turísticos dos 92 destinos do Estado que se comprometem a cumprir as regras sanitárias.

Simultaneamente, começamos a alinhar ações e projetos a serem colocados em prática assim que a maioria da população estivesse vacinada. Para encarar o desafio de uma retomada vitoriosa era necessária a integração de todos os envolvidos. Através do Programa “TurismoRJ+Perto”, começamos os Fóruns Regionais doTurismo Fluminense que aproximam, unem, possibilitam a troca de ideias e o acerto de parcerias e de roteiros integrados entre os participantes. O primeiro encontro foi no Vale do Café, em agosto, e agora, no dia 29 de setembro, realizamos a segunda edição na Costa do Sol.

Em Macaé, sede deste Fórum, estarão lideranças públicas municipais, estaduais e a iniciativa privada do Estado. Além de palestras e debates, haverá apresentações culturais, gastronômicas e de artesanato. A estrutura montada pela Setur-RJ é grande, com o deslocamento de mais da metade dos seus profissionais para o interior. Por conta da segurança sanitária, um número restrito de pessoas participará, presencialmente, do evento. Por conta disso, a parceria do Jornal O Dia, que transmitirá o evento no seu YouTube e Facebook, será fundamental para que o alcance dos ensinamentos adquiridos no encontro sejam potencializado.

Após nos preocuparmos com a segurança dos visitantes e trabalharmos a união de esforços, o terceiro passo foi direcionado a atrair turistas. Uma campanha promocional intitulada “O Rio continua lindo e perto” será deflagrada em shoppings centers das cidades que são grandes emissores de turistas para o RJ, como Belo Horizonte, São Paulo e Goiânia. A ação terá início em outubro e seguirá até novembro, visando uma alta temporada, com números próximos ou até mesmo superiores ao período pré-pandêmico.

Aliado à campanha, sentimos a necessidade de estimular ainda mais a procura por nosso Estado. Partindo desse princípio, elaboramos o “Calendário da Virada” que conta com 30 projetos esportivos e 23 culturais. Os campeonatos e festividades estão previstos para começar no início de novembro deste ano e seguem até o final de 2022. Desta forma, os visitantes têm, além dos atrativos turísticos, outro fator que os atrai para o Rio de Janeiro.

Estamos confiantes que o Rio de Janeiro vai sair vitorioso nessa retomada, sendo um dos principais pilares para a recuperação econômica do Estado.