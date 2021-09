Márcia da Rosa Pereira Nunes (centro), ex-assessora de Marcelo Crivella na Prefeitura do Rio - Reprodução Globo News

Márcia da Rosa Pereira Nunes (centro), ex-assessora de Marcelo Crivella na Prefeitura do RioReprodução Globo News

Publicado 27/09/2021 11:05

Rio - Márcia da Rosa Pereira Nunes, que ficou conhecida após ser citada pelo ex-prefeito do Rio Marcello Crivella por suspostamente facilitar encaminhamento para cirurgias de cataratas para pastores evangélicos volta a ocupar cargo de servidor comissionado. Ela foi nomeada para o cargo de oficial de gabinete da vereadora Tânia Bastos (Republicanos) no Câmara do Rio. Márcia trocou o Palácio da Cidade pelo Palácio Pedro Ernesto, na Cinelândia. Seu salário gira em torno de R$ 7 mil.

"Ela tem experiência na área política e a convidei para integrar o quadro de assessores no meu gabinete. A Márcia é um pessoa competente e dedicada. A constituição nos garante a livre escolha de contratação", explicou a vereadora Tânia Bastos, garantindo que a contratação não foi a pedido de Crivella.

A assistente social ganhou notoriedade em uma reunião do então prefeito Marcelo Crivella, em 2018, com lideres evangélicos ao discursar no "Café da Comunhão" no Palácio da Cidade, em Botafogo. Na ocasião, o ex-chefe do executivo municipal ofereceu facilidades para que o público evangélico tivesse acesso a serviços oferecidos pela prefeitura.

"Se os irmãos tiverem alguém na igreja com problema de catarata, se os irmãos conhecerem alguém, por favor, falem com a Márcia", disse Crivella à época.