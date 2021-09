Carro do casal foi encontrado com várias marcas de tiros - Reprodução

Publicado 27/09/2021 09:45

Rio - Um policial militar, lotado no 7°BPM (São Gonçalo), de 32 anos, e a esposa foram baleados, na noite deste domingo, durante uma tentativa de assalto na RJ-106, em Maricá, na pista sentido Niterói.

De acordo com a corporação, policiais militares do 12ºBPM (Niterói) foram informados por populares a respeito de um veículo parado e com marcas de tiros na Rodovia Amaral Peixoto, no Km 30, em Maricá, e deslocaram-se até o endereço.

No local, os agentes encontraram uma equipe do Corpo de Bombeiros socorrendo um homem e uma mulher baleados, sendo eles um soldado da Polícia Militar e a esposa. Segundo a PM, o casal foi socorrido ao Hospital Conde Modesto Leal, em Maricá, e de acordo com as primeiras informações, não correm risco de morte.

No início da manhã desta segunda-feira, o PM foi transferido para o Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no Colubandê.

Até o momento, os criminosos não foram localizados. O caso será investigado pela 82ª DP (Maricá).