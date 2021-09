Saída de show em Duque de Caxias tem pancadaria e armas apontadas - REPRODUÇÃO DE VÍDEO

Publicado 27/09/2021 09:27 | Atualizado 27/09/2021 09:43

Rio - A Polícia Militar abriu um inquérito interno para apurar se havia a presença de PMs de folga em uma pancadaria generalizada, com direito a pistolas apontadas, após um show em Duque de Caxias, no domingo (26). A confusão aconteceu após a apresentação do rapper Orochi em um espaço no bairro Jardim Primavera. Pela manhã, houve um tumulto generalizado na rua: vídeos mostram trocas de socos e pelo menos dois homens com armas apontadas para outras pessoas. Uma equipe da PM tenta apartar o tumulto, sem sucesso. Os militares identificados já foram ouvidos pela corporação.

O show aconteceu no espaço Sítio Primavera, no sábado, e atravessou a madrugada. Pela manhã, uma briga generalizada assustou quem saía do local. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram pelo menos 15 homens brigando.

Dois homens armados aparentam fazer parte da segurança do local. Um deles veste uma camiseta escrita 'apoio de eventos' nas costas. A reportagem procurou produtora responsável pelo evento e aguarda resposta.

Segundo a Polícia Militar, os agentes já foram ouvidos para o IPM (Inquérito Policial Militar).