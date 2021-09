Vacinação contra covid 19, Idosos com 83 anos e adolecentes acima de 12 anos na Clinica da Familia Eidimir Thiago de Souza, na foto Ilda Amaral Marques 83 anos, nesta segunda feira (27). - Marcos Porto/Agencia O Dia

Vacinação contra covid 19, Idosos com 83 anos e adolecentes acima de 12 anos na Clinica da Familia Eidimir Thiago de Souza, na foto Ilda Amaral Marques 83 anos, nesta segunda feira (27).Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 27/09/2021 15:30 | Atualizado 27/09/2021 15:37

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) realiza, nesta segunda-feira, o segundo dia, primeiro útil, da Super Repescagem de vacinação na cidade. Diferente do sábado, quando era permitido escolher o imunizante, agora quem vai procura as unidades de saúde irá tomar o que estiver disponível. A vacinação atende a todos os grupos, com faixa etária a partir de 12 anos. Unidades de saúde também recebem idosos de 83 anos ou mais para aplicação de dose de reforço contra à covid-19.

De acordo com a SMS, a repescagem para todas as idades irá ser feita, pelo menos, até o fim de outubro. A filha da idosa Ilda Amaral Marques, de 83 anos, Tânia Amaral, comemora a imunização completa da mãe, agora com reforço. "É um alívio para toda família saber que ela conseguiu ser vacinada. Ainda mais agora, com a imunização completa", disse a moradora de Cordovil, que recebeu a vacina na Clínica da Família Eidimir Thiago de Soares.

Nesta terça, quarta e quinta-feira, a imunização de reforço de CoronaVac vai incluir idosos de 82, 81 e 80 anos, respectivamente.

O grupo de reforço ainda pode ser ampliado para os profissionais de saúde. A aplicação da terceira dose foi orientada em nota do Ministério da Saúde (MS), mas a Prefeitura do Rio ainda aguarda um comunicado oficial do órgão. Nesta segunda-feira, contudo o secretário de Estado de Saúde, Alexandre Chieppe, foi favorável a imunização do grupo.

"A Secretaria Municipal de Saúde aguarda a comunicação oficial do Ministério da Saúde sobre a dose de reforço para profissionais de saúde e também o aporte de doses de vacina para suprir esta nova demanda", diz nota oficial do órgão.