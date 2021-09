PRF prende homem por crime contra ordem econômica em Duque de Caxias - Divulgação/PRF

PRF prende homem por crime contra ordem econômica em Duque de Caxias Divulgação/PRF

Publicado 27/09/2021 16:09 | Atualizado 27/09/2021 16:18

Rio - Um homem foi preso em flagrante, na madrugada desta segunda-feira, transportando no porta-malas de um carro cerca de 100 litros de combustível na Rodovia Washington Luiz, BR-040. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), agentes faziam uma ronda na na altura do km 109, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, quando abordaram um veículo que seguia sentido Rio de Janeiro.



Na abordagem, encontraram os 100 litros de combustível divididos em dois galões, além de bomba de compressão, maleta de ferramentas e canos de borracha.

PRF prende homem por crime contra ordem econômica em Duque de Caxias Divulgação/PRF

O caso foi encaminhado à 60ª DP (Campos Elíseos) e o suspeito foi enquadrado pelo crime contra a ordem econômica por adquirir derivados de petróleo em desacordo com as normas estabelecidas na forma da lei. O criminoso poderá pegar uma pena de um a cinco anos de detenção.