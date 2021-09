Vacinação - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 28/09/2021 07:22

Rio - A Prefeitura de Niterói anunciou que vai reduzir para oito semanas o intervalo entre a primeira e a segunda dose da vacina contra a covid-19 a partir desta terça-feira. O intervalo anterior no município era de 12 semanas.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Niterói, o objetivo é acelerar o calendário para vacinar o maior número de moradores e garantir boa cobertura vacinal no município. A antecipação foi autorizada pelo Ministério da Saúde.



Para vacinas como a Pfizer e AstraZeneca, a recomendação era o intervalo de 12 semanas entre a aplicação da primeira e da segunda dose. No entanto, o surgimento de variantes do vírus com maior poder de transmissão, como a Delta, levou as autoridades sanitárias a mudar a estratégia de combate à doença, acelerando a imunização da população.

Prefeitura de Niterói informou que mais de 75% dos adultos já estão com o esquema vacinal completo.