Filial da rede Grand Marché, em Duque de Caxias - REPRODUÇÃO DE VÍDEO/TV GLOBO

Publicado 28/09/2021 07:33 | Atualizado 28/09/2021 08:38

Rio - Um incêndio atingiu um supermercado da rede Grand Marché, em Duque de Caxias, Baixada Fluminense. Bombeiros do quartel de Duque de Caxias e Campos Elíseos foram acionados por volta das 5h20 e trabalham para conter as chamas. O incêndio foi controlado por volta das 8h, mas os militares permanecem no local. Não há informação de feridos.

O supermercado, localizado Rua Albino Imparato, no Parque Felicidade, não estava aberto para clientes no momento do início do incêndio. A rua de acesso está parcialmente interditada por conta do trabalho do Corpo de Bombeiros.