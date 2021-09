Portal lança cartaz com foto de segurança morto na porta de hospital em Duque de Caxias - Divulgação

Portal lança cartaz com foto de segurança morto na porta de hospital em Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 28/09/2021 08:50

Rio - O Portal dos Procurados divulgou no fim da noite desta segunda-feira (27), um cartaz para ajudar a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) a identificar os autores do assassinato de Luiz Fabiano Padrão, de 42 anos, segurança do Hospital Estadual Adão Pereira Nunes (HEAPN), em Saracuruna, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Luiz Fabiano foi morto a tiros na noite do último domingo por volta das 19:30h, a poucos metros da unidade médica. A vítima era funcionário da Organização Social (OS) Mahatma Gandhi, que administra a unidade de saúde.

Ele saía do trabalho, quando foi abordado pelo assassino na lateral do hospital e foi atingido por mais de dez tiros. O segurança chegou a ser socorrido e atendido no Adão Pereira Nunes, mas não resistiu aos ferimentos.

Luiz Fabiano cumpria liberdade condicional e estava na unidade há pouco mais de dois meses.

Agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense estão ouvindo testemunhas, e irão analisar as imagens do circuito de segurança para tentar identificar a autoria do crime. A polícia ainda não sabe qual a motivação do assassinato.



O Disque Denúncia recebe informações sobre a localização sobre o crime, nos seguintes canais de atendimento:



Zap do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099

(21) 2253 1177 ou 0300-253-1177

APP "Disque Denúncia RJ"

Facebook/(inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj/,

https://twitter.com/PProcurados (mensagens).