Veja quem pode se vacinar nesta quarta - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 29/09/2021 07:52 | Atualizado 29/09/2021 08:02

Rio - A Prefeitura do Rio vacina nesta quarta-feira pessoas com 12 anos ou mais e aplica a dose de reforço para idosos com 81 anos ou mais, pessoas com alto grau de imunossupressão com 12 anos ou mais e pessoas com 60 anos ou mais que tomaram a segunda dose na capital até 31 de março.



A segunda dose é aplicada conforme a data estipulada no comprovante da primeira. A prefeitura também diminuiu o intervalo entre a primeira e segunda doses da Pfizer para quem tem 40 anos ou mais, agora o período entre uma dose e a outra é de 21 dias ou mais. Para idosos, o intervalo mínimo entre a aplicação da segunda dose ou dose única e a dose de reforço é de três meses para idosos e 28 dias para pessoas com alto grau de imunossupressão.