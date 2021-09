Empresário em estacionamento de um shopping momentos antes de seu desaparecimento - Reprodução

Empresário em estacionamento de um shopping momentos antes de seu desaparecimento Reprodução

Publicado 29/09/2021 11:12 | Atualizado 29/09/2021 12:28

Rio- As imagens de câmeras de segurança de um shopping da Zona Oeste do Rio flagraram o exato momento em que Alberto César Romano Júnior, de 33 anos, vai embora do centro comercial. Os vídeos do circuito interno, a qual O DIA teve acesso, mostram o empresário caminhando em direção ao seu carro, às 18h20 do dia 24 de setembro - data do seu desaparecimento.



As imagens mostram que Romano surge no fundo do vídeo e para ao lado de uma moto. Não é possível ver se há outra pessoa no local, mas o empresário fica parado cerca de 20 segundos nesse momento.