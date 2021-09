Carnes e celulares foram encontrados na cela do 'Faraó dos Bitcoins' - Foto: Divulgação / Seap

Publicado 29/09/2021 11:06

Rio - A Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) exonerou o diretor, o subdiretor e o chefe da segurança da Cadeia Pública Joaquim Ferreira de Souza, no Complexo de Gericinó, onde agentes encontraram na terça-feira (28) quatro celulares e até peças de picanha e linguiça na cela de Glaidson Acácio dos Santos, o 'Faraó dos Bitcoins', preso por comandar um esquema de pirâmide através das criptomoedas. As exonerações foram publicadas no Boletim Interno da Seap e encaminhadas para publicação no Diário Oficial do Estado.

Glaidson Acácio e Tunay Pereira Lima serão transferidos para a Penitenciária de segurança máxima Laércio da Costa Pellegrino, conhecida como Bangu 1. Na terça-feira, a Superintendência de Inteligência (SISPEN) da Seap recebeu informações de que os dois estariam com materiais proibidos dentro do sistema. Durante uma abordagem, encontraram as irregularidades. As peças e os aparelhos de telefone foram encaminhados para a 34ª DP (Bangu).

As investigações da Polícia Federal apontaram que a G.A.S Consultoria e Tecnologia, empresa de Glaidson recebeu depósitos, em situações distintas, de dois moradores de uma comunidade em Cabo Frio, na Região dos Lagos. Juntos, os valores somam R$ 1,7 milhão. Glaidson está preso desde o dia 25 do mês de agosto, sob a acusação de fraude, através do sistema de pirâmide financeira.

Glaidson Acácio dos Santos e mais 21 pessoas, incluindo sua mulher, a venezuelana Mirelis Yoseline Diaz Zerpa, que é considerada foragida, foram indiciados pela Polícia Federal por fraude no sistema financeiro nacional e organização criminosa.