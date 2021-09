Três criminosos acusados de roubo na RJ-104 são presos próximo à comunidade de São Gonçalo - Divulgação

Publicado 29/09/2021 11:01

Rio - Policiais militares prenderam três criminosos acusados de roubo na RJ-104, na noite desta terça-feira, próximo à Comunidade do Brejal, no bairro Bom Retiro, em São Gonçalo. Com eles, foram apreendidos uma pistola e 590 pinos de cocaína.



De acordo com a corporação, uma equipe do 7ºBPM (São Gonçalo) realizava patrulhamento quando foram informados de que criminosos em um carro estariam realizando roubos na RJ-104. Os agentes fizeram um cerco tático e localizaram o veículo próximo à Comunidade do Brejal.

Na sequência, os criminosos atiraram contra os militares e houve confronto. Na ação, três suspeitos foram presos. Uma pistola e 590 pinos de cocaína foram apreendidos.

A ocorrência foi encaminhada para a 73ªDP (Neves).