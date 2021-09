Alberto César Romano Júnior, 33 anos, desapareceu no Recreio dos Bandeirantes, na última sexta-feira (24) - Divulgação

Alberto César Romano Júnior, 33 anos, desapareceu no Recreio dos Bandeirantes, na última sexta-feira (24)Divulgação

Publicado 29/09/2021 09:17

fotogaleria Rio - A Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) da Polícia Civil informou, nesta terça-feira, que elucidou o desaparecimento de Alberto César Romano Júnior, de 33 anos. Apesar da principal linha de investigação apontar o envolvimento da milícia da Zona Oeste no homicídio e ocultação do cadáver da vítima, ainda há algumas pontas soltas que precisam ser explicadas pela polícia. Segundo a própria corporação, mesmo o caso estando elucidado, as investigações seguem em curso para tentar localizar a vítima e os autores do crime. Confira o que ainda falta saber sobre o caso:

Onde o empresário desapareceu?

Alberto César Romano Júnior foi visto pela última vez após cortar o cabelo em uma barbearia no Shopping Barra World, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio, por volta das 17h de sexta-feira (24). Mas a polícia não explica em que momento ele foi abordado pelos criminosos. O empresário foi capturado ao deixar o local ou durante o trajeto?

A polícia investiga a informação de que, após deixar o shopping, Alberto César seguiria caminho para uma reunião de negócios. O empresário pode ter sido pego nessa reunião ou nem conseguiu chegar nela? Quem eram as pessoas com quem ele se encontrou ou se encontraria?

Qual o motivo do crime?

De acordo com a DDPA, o crime teria sido motivado por transações imobiliárias realizadas pelo empresário na região onde o grupo paramilitar atua. Mas a polícia não explica que negócios são esses que ele se envolveu, causando revolta da milícia local.

Quem são os autores do crime?

A Civil informou que o carro de Alberto César foi periciado, imagens de câmeras foram analisadas e os suspeitos estão sendo identificados pela especializada. Eles apontam o envolvimento da milícia da Zona Oeste, mas não especificam de qual bairro ou quem seriam os possíveis mandantes e os executores do assassinato.

Alberto César está morto? Onde está o corpo?

A principal linha de investigação é homicídio e ocultação de cadáver, mas a especializada não garante que o empresário esteja morto, nem dá detalhes de como o crime possa ter acontecido. E se ele estiver morto, o corpo não foi encontrado. A própria polícia admite que as investigações precisam continuar para localizar a vítima.



Relembre o caso



. No dia do desaparecimento, o empresário usava uma camiseta branca, calça jeans e tênis de cor preta. Ele saiu do estabelecimento em seu carro, modelo Civic, na cor prata. Para ajudar nas investigações, a polícia solicitou o rastreamento do veículo, que indicava estar em uma comunidade próxima de Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio.

Alberto César Romano Júnior desapareceu no fim da tarde da última sexta-feira (24), após cortar o cabelo em uma barbearia no Recreio dos Bandeirantes . No dia do desaparecimento, o empresário usava uma camiseta branca, calça jeans e tênis de cor preta. Ele saiu do estabelecimento em seu carro, modelo Civic, na cor prata. Para ajudar nas investigações, a polícia solicitou o rastreamento do veículo, que indicava estar em uma comunidade próxima de Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio.

Com as informações, policiais do 27ºBPM (Santa Cruz) foram à Estrada Santa Eugênia, em Paciência, neste domingo, onde localizaram um veículo abandonado. Quando receberam a notícia da localização do veículo, os policiais contaram à família que o carro não tinha sinais de roubo e estava trancado na beira da estrada. Também foi constatado que nada foi levado do veículo.