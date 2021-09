Policial tem mal súbito e morre - Divulgação

Publicado 30/09/2021 07:36

Rio - Um policial militar morreu em um quarto de motel localizado no bairro Tribobó, em São Gonçalo, nesta terça-feira, após sofrer um mal súbito. Segundo informações preliminares, não foram encontrados sinais de violência no corpo do agente, que não estava a serviço no momento do ocorrido. Ele era lotado no 12º BPM (Niterói).

Segundo a corporação, uma equipe do 7ºBPM (São Gonçalo) foi verificar uma ocorrência na RJ-106, altura do KM 8, em São Gonçalo. No local, os policiais constataram que um homem teve um mal súbito e a acionaram uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que confirmaram a morte.

Em seguida, após verificar a identidade da vítima, os agentes constataram que ele era um PM lotado no batalhão de Niterói. A informação foi confirmada pelo comando da unidade.

A namorada da vítima acompanhou o serviço de socorro e depois retornou ao local. O carro usado pelo PM estava estacionado na garagem e os pertences e documentos foram entregues a um primo do militar, que esteve no motel horas depois.

A ocorrência foi encaminhada para a 75ª DP (Rio do Ouro).