Registros foram feitos no interior da 129ª DP, em Iguaba Grande - Reprodução

Publicado 30/09/2021 09:30 | Atualizado 30/09/2021 10:12

Rio - Em depoimento prestado à Corregedoria da Polícia Civil, o inspetor apontado como responsável por fotografar uma mulher nua dentro da 129ª DP (Iguaba Grande) negou a autoria do registro. O agente está afastado das funções na instituição enquanto o inquérito policial não for concluído.

A Polícia Civil ainda não sabe quem é a mulher que pousou para o registro fotográfico. Uma servidora, lotada na mesma delegacia, mencionou que viu o colega com uma mulher no dia do flagrante. A Corregedoria quer esclarecer o caso e ouvir a suposta 'modelo".

O celular do policial será periciado e submetido a análise do conteúdo apagado do aplicativo WhatsApp.

Testemunhas afirmam que os registros foram feitos no último fim de semana, mas a polícia ainda não confirmou a informação.

As fotos mostram uma mulher nua na delegacia. os registros foram feitos dentro da DP e em uma viatura que estava estacionada na porta da delegacia.