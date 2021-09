PRF e Receita Federal apreendem 1800 garrafas de uísque com indícios de falsificação em Itaperuna - Divulgação

Rio - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Receita Federal apreenderam, na madrugada desta quinta-feira, uma carga de uísque com indícios de falsificação que era transportada sem documentação fiscal. O flagrante aconteceu em Itaperuna, no Norte Fluminense.

Os agentes realizavam uma operação no km 50 da BR-356, na altura da cidade de Itaperuna, quando abordaram um caminhão de cor azul. Durante a ação, o motorista informou estar transportando aparelhos eletrônicos e alguns eletrodomésticos. Entretanto, quando as equipes verificaram o interior do baú, localizaram 1800 garrafas de uísque.