Jacaré assusta moradores de São Gonçalo - Foto: Reprodução / Redes sociais

Jacaré assusta moradores de São GonçaloFoto: Reprodução / Redes sociais

Publicado 30/09/2021 11:35

Rio - Um dia normal em São Gonçalo, no bairro Trindade, começou com a visita de um jacaré na casa do peixeiro Roberto Pereira da Silva , na manhã desta quarta-feira (29). Ele saía para trabalhar quando avistou o animal e logo decidiu imobilizar o réptil enquanto ligava para o Corpo de Bombeiros. A esposa de Roberto, Rosana Costa Barros, não estava em casa e diz que ver a cena pessoalmente teria sido um choque. “Com certeza eu ia desmaiar. Eu não ia ter estrutura para um encontro com a Cuca”, disse em entrevista ao Bom Dia Rio.

Guapamirim



Jacaré aparece em rua de Trindade e surpreende moradores. pic.twitter.com/lHSwCkNGKq — Informe Legal - Rio de Janeiro (@legal_rj) September 29, 2021

Roberto conta que a manobra escolhida por ele para imobilizar o animal, de quase dois metros, foi tentar cegá-lo por alguns instantes, mas que a tarefa não foi nada fácil. O peixeiro precisou da ajuda do pai e a solução encontrada por ele, era jogar um pano no jacaré: "'Pega um pano, vou pegar esse bicho'", falou para o pai. Segundo ele, seu medo era de que algum morador avistasse o bicho e o machucasse ou que o animal ficasse mais assustado. "Tem criança aqui [...] Mas o jacaré tem mais medo da gente do que a gente dele", disse.



Apesar de corajoso, o método não é recomendado pelo Corpo de Bombeiros que aconselha a pessoa a se afastar do animal e entrar em contato com o 193 para que o bicho seja resgatado de forma segura. Roberto conta que o jacaré resistiu e que só conseguiu imobilizá-lo na terceira tentativa.

"Ele tirou (o pano) e veio para cima de mim [...] Na terceira vez, eu consegui jogar o pano em cima dele, ele parou e fui pular em cima. Aí não tem jeito, são 120 kg em cima do bichinho!", conta. O peixeiro ligou para os bombeiros ainda sentado no jacaré e conta que o militar que o atendeu não acreditou de primeira na situação.

"O bombeiro que atendeu a ligação chegou aqui rindo. ‘Caramba, cara, achei que você estava de brincadeira!'", contou. A corporação foi acionada às 6h35 para a ocorrência. O animal foi levado para a Área de Proteção Ambiental (APA) de Guapimirim, na Baixada Fluminense. Ninguém foi ferido pelo jacaré.