A delegada Renata Montenegro é a coordenadora do GRA - Cléber Mendes

Publicado 17/10/2021 05:00 | Atualizado 17/10/2021 10:16

Uma lancha avaliada em R$ 430 mil foi apreendida por policiais da Delegacia de Combate ao Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro (Dcoc-LD), durante a Operação Rainha de Copas, em abril. De um bem de luxo, usado na ostentação de laranjas do tráfico, ela pode se transformar em dinheiro investido na Polícia Civil para combater o crime. Através do trabalho do Gabinete de Recuperação de Ativos (GRA), o Departamento Geral de Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (DGCOR-LD), administra o caminho do dinheiro desde a fase investigativa, passando pela sua apreensão nas ações de lavagem, até a decisão do juiz ao fim do processo.

O núcleo possui um laboratório responsável por identificar bens de criminosos e solicitar ordens judiciais para o bloqueio de contas bancárias. Em seguida, após o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, o GRA faz a gestão desses ativos financeiros.

Esse procedimento foi realizado na Operação Rainha de Copas, que investigava o esquema de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas das favelas do Rodo e Antares, em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio. Ainda durante as investigações, foi identificada a compra de uma lancha de dois motores, jet-ski, quadriciclo, motoneta e dois veículos de luxo, pelos laranjas da organização criminosa. Todos os valores totalizavam R$ 598 mil.

"Desde 2019, existe na Polícia Civil o Gabinete de Recuperação de Ativos, que é responsável pela localização e identificação de bens que serão apreendidos em crimes patrimoniais, por uma investigação financeira patrimonial, e por fazer a gestão desses bens após o sequestro e apreensão deles nessas investigações. Na fase de gestão dos ativos, deve ser realizado, em regra, a alienação antecipada dos bens que foram apreendidos, que é o leilão para vender o bem, com a finalidade de preservar o valor econômico dele, impedindo assim que ele se desvalorize. Também temos o cuidado de verificar onde o bem vai ficar armazenado até ser feita sua alienação. A gente já faz um planejamento prévio, para que o bem não se pereça até o leilão", contou a delegada do GRA, Renata Montenegro.

Mais de meio bilhão bloqueado

Desde 2020, o Departamento Geral de Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (DGCOR-LD) já pediu à Justiça o bloqueio de 133 bens e mais de R$ 484 milhões, que foram apreendidos em espécie ou identificados em contas bancárias de integrantes de organizações criminosas, suspeitos de praticar lavagem de dinheiro.



A maior apreensão aconteceu durante a Operação Coalização do Bem, deflagrada em junho deste ano. As investigações apontaram um esquema de lavagem de dinheiro e remessa de dinheiro do Comando Vermelho, do Rio para as fronteiras do estado do Amazonas. Entre essas solicitações judiciais estão quase R$ 4.580 milhões bloqueados em contas correntes de alvos desta ação. Ainda foram apreendidos cinco veículos de luxo totalizando R$ 562,6 milhões e joias avaliadas em R$ 110,5 mil.



"Quando a gente fala em investigação patrimonial e financeira, que é o diferencial do nosso trabalho aqui, ela é bem focada na parte dos ativos que são gerados na atividade criminosa. O nosso gol é desestruturar essa organização criminosa financeiramente, mais do que prender as lideranças, que é muito importante e a gente já vem fazendo muito bem é atacar essa base financeira, essa é a importância dessas investigações patrimoniais", declarou o diretor do DGCOR-LD, delegado Flávio Porto.