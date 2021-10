Linhas serão fiscalizadas pela Prefeitura do Rio - Marcos Porto

Linhas serão fiscalizadas pela Prefeitura do Rio Marcos Porto

Publicado 19/10/2021 07:05

Rio - A nova ferramenta de monitoramentos da Secretaria Municipal de Transportes do Rio começou nesta terça-feira (19) uma nova fase, que prevê multas automáticas às linhas que não operarem com a quantidade adequada de ônibus nas ruas. Pelas próximas duas semanas, 50 linhas serão acompanhadas (veja a lista no fim da matéria).

A Secretaria desenvolveu uma ferramenta que permite monitorar os dados de GPS dos ônibus, para saber com precisão a localização. Assim, os técnicos da pasta observam se as empresas estão operando com a frota menor do que a determinada para cada linha.

Depois de duas semanas de operação em fase de testes, o sistema já começou a gerar multas automáticas para 50 linhas. Na segunda etapa, prevista para o dia 1º de novembro, outras 47 linhas serão fiscalizadas. Na terceira e última fase, dia 15 de novembro, a expectativa é de que todas as linhas regulares do sistema de ônibus sejam acompanhadas



De acordo com a frota determinada pela prefeitura, o consórcio Intersul deve rodar com 1.310 ônibus, o Internorte com 2.062, o Transcarioca com 1.520 e o Santa Cruz com 1.585, totalizando 6.477 veículos disponíveis no Rio. Hoje, das 496 linhas existentes, apenas 107 (21,7%) rodam efetivamente na cidade com a frota e frequência determinadas.



50 primeiras linhas monitoradas:



864 - Bangu - Campo Grande

371 - Praça Seca - Praça Tiradentes

565 - Tanque - Gávea

309 - Alvorada - Central

606 - Engenho de Dentro - Rodoviária

624 - Mariópolis - Praça da Bandeira

878 - Tanque - Barra da Tijuca

639 - Jardim América - Saens Peña

232 - Lins - Castelo

790 - Campo Grande - Cascadura

774 - Madureira - Jardim América

629 - Irajá - Saens Peña

838 - Jardim Maravilha - Campo Grande

483 - Penha - General Osório

298 - Acari - Castelo

315 - Central - Recreio dos Bandeirantes

343 - Jardim Oceânico - Candelária

557 - Rio das Pedras - Copacabana

363 - Vila Valqueire - Candelária

249 - Água Santa - Carioca

550 - Cidade de Deus - Gávea

328 - Bananal - Candelária

918 - Bangu - Irajá

721 - Vila Cruzeiro - Cascadura

312 - Olaria - Candelária

324 - Ribeira - Candelária

900 - Merck - Downtown

108 - Jardim de Alah - Rodoviária

497 - Penha - Cosme Velho

220 - Usina - Candelária

779 - Pavuna - Madureira

954 - Taquara - Recreio

399 - Pavuna - Passeio

463 - São Cristóvão - Copacabana

805 - Alvorada - Jardim Oceânico

292 - Engenho da Rainha - Castelo

712 - Cascadura - Irajá

390 - Curicica - Candelária

756 - Santa Cruz - Coelho Neto

905 - Bonsucesso - Irajá

548 - Alvorada - Metrô Botafogo

794 - Cascadura - Bangu

621 - Penha - Saens Peña

394 - Vila Kennedy - Tiradentes

793 - Pavuna - Sulacap

770 - Campo Grande - Coelho Neto

812 - Carobinha - Bangu

840 - São Fernando - Campo Grande

412 - Saens Peña - Gávea

897 - Paciência - Pingo d'Água