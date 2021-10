Complexo da Pedreira - REPRODUÇÃO TWITTER

Complexo da PedreiraREPRODUÇÃO TWITTER

Publicado 19/10/2021 08:14 | Atualizado 19/10/2021 08:15

Rio - A Polícia Militar realiza, na manhã desta terça-feira (19), uma operação no Complexo da Pedreira, na Zona Norte do Rio. Militares de diferentes batalhões atuam dentro das favelas que fazem parte do complexo, como Quitanda e Lagartixa. O objetivo, segundo a corporação, é "coibir o grupo criminoso que atua na região".

Participam da operação equipes do 41º BPM (Irajá), do 9º BPM (Rocha Miranda) e do 14º BPM (Bangu). O Batalhão de Ações com Cães (BAC) dá apoio à ação.



Até o momento, não há registro de prisões, apreensões ou pessoas feridas.