Ana Carolina Almeida Campos é formada em Biomedicina e usava o registro de outro profissional para atender pacientes em clínicaReprodução/ Redes Sociais

Publicado 19/10/2021 10:25 | Atualizado 19/10/2021 13:37

Rio - Equipes da Polícia Civil prenderam, nesta segunda-feira (18), uma biomédica que exercia de forma irregular a profissão, usando registro de outro profissional. Ana Carolina Almeida Campos foi presa em flagrante por agentes da Delegacia de Defraudações em uma clínica na Barra da Tijuca.

A prisão foi registrada em vídeo. Duas agentes da especializadas se passaram por pacientes e gravaram o atendimento realizado por Ana Carolina. A biomédica se passava por dermatologista, segundo a polícia.

O delegado Alan Luxardo, titular da especializada, explicou que apesar de ser biomédica, Ana Carolina fazia procedimentos que deveriam ser realizados por um médico especialista. Além disso, ela prescrevia medicação com carimbos em outro nome.

"Uma policial da especializada marcou uma consulta com Ana Carolina. Após ser examinada, percebeu que a mulher carimbou a prescrição de exames de sangue com o registro de um outro médico".



Ana Carolina, segundo a polícia, também realizava práticas estéticas invasivas privativas de atividade médica. A indiciada atuava em consultórios na Barra da Tijuca e Zona Norte, figurando como autora em registros policiais de outras unidades. Ela vai responder por falsidade ideológica e uso de documento falso.

A advogada Danielle Motta, que faz a defesa da biomédica, contesta a versão apresentada pela Polícia Civil e diz que Ana Carolina não estava em exercício ilegal da medicina.

"A biomédica Ana Carolina Almeida Campos é profissional habilitada para realizar todos os procedimentos que ela opera em sua clínica e em momento algum exercia a medicina, deixando claro às policiais infiltradas que ela atendeu, que deveriam procurar médicos para realizar tratamento e fazer exames que não estão na sua alçada.

A informação de exercício ilegal de medicina é caluniosa e precisa ser corrigida e tomaremos as medidas judiciais cabíveis para que essa acusação não continue.

A biomédica Ana Carolina faz as intervenções estéticas que lhe são competentes de acordo com sua habilitação e diploma de pós-graduação em estética, tal qual farmacêuticos e enfermeiros também podem se estiverem habilitados para tanto.

Ao contrário do que muitos pensam, profissionais de biomedicina, com habilitação e pós-graduação em estética, podem atuar com tratamentos estéticos, tal como Ana faz".