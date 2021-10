Ação contou com uma escavadeira e retirou obstáculos em nove pontos da região - Divulgação / Polícia Militar

Publicado 19/10/2021 12:27 | Atualizado 19/10/2021 13:23

Rio - Policiais militares do 7ºBPM (São Gonçalo) atuaram no bairro Boaçu, em São Gonçalo, na manhã desta terça-feira (19), para remover barricadas colocadas por criminosos da região. Durante a ação, que contou com o auxílio de uma retroescavadeira, foram removidos obstáculos em nove pontos da região.

A região é alvo de criminosos que atuam no roubo de cargas na BR-101. Em maio deste ano, a 72ªDP (Mutuá) identificou nomes de criminosos que agiam nos roubos e investigavam para onde as cargas eram encaminhadas. A suspeita era de que comerciantes da região estivessem envolvidos na receptação dos produtos frutos dos crimes. A região é alvo de criminosos que atuam no roubo de cargas na BR-101. Em maio deste ano, a 72ªDP (Mutuá) identificou nomes de criminosos que agiam nos roubos e investigavam para onde as cargas eram encaminhadas. A suspeita era de que comerciantes da região estivessem envolvidos na receptação dos produtos frutos dos crimes.

De acordo com a Polícia Militar, não houve confronto durante a operação desta terça-feira.