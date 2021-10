Subprefeitura de Jacarepaguá realiza operação de fiscalização e demolição de construções irregulares na Asa Branca - Divulgação

Publicado 19/10/2021 14:51

Rio - A Subprefeitura de Jacarepaguá, em ação conjunta com a Secretaria de Ordem Pública e apoio da Conservação, Comlurb, Guarda Municipal e 18º Batalhão da Policia Militar, está fazendo, nesta terça-feira (19) operação de demolição de um lava-jato, barracos de madeira e cercados de animais que estavam na margem do rio Pavuninha, na Avenida Salvador Allende, ao lado da Clínica da Família Maicon Siqueira, na altura da comunidade Asa Branca, na Zona Oeste do Rio.

"Estão achando que isso é bagunça e vai continuar assim, não vai. Agora a Prefeitura está atuante e não vai permitir a ocupação de áreas públicas, especialmente na margem dos rios", informa a subprefeita Talita Galhardo.

Foram encontradas mais de 20 grades de separação dos canteiros do corredor do BRT, utilizadas como cercas para animais, onde foram encontrados dois bodes, galinhas e um cavalo, além de sacos de lixo e materiais recicláveis.

A operação ainda está em curso e estão sendo cortadas ligações irregulares de água e energia, com equipes da Cedae e Light.

Equipe de fiscalização está notificando também todas construções irregulares ao longo da Rua Francisco de Paula, do lado oposto do rio, onde há garagens, depósitos e alguns comércios, todos irregulares.

A previsão é que nos próximos dias sejam retiradas todas essas estruturas irregulares na margem direita do rio Pavuninha, dando continuidade à operação que acontece nesta terça-feira, do lado esquerdo do rio.