Na ação quatro menores também foram apreendidos por envolvimento nas ações da quadrilha - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 21/10/2021 10:35 | Atualizado 21/10/2021 10:38

Rio - As polícias Civil e Militar realizam na manhã desta quinta-feira (21) uma grande operação contra o tráfico de drogas no município de Pinheiral, no Sul do Estado. Até o momento, foi efetuada a prisão de 14 traficantes, outros seis criminosos procurados na ação já estavam presos. Agentes da 101ª DP (Pinheiral), com apoio de militares do 28º BPM (Volta Redonda) seguem presentes na cidade para cumprir os mandados da ação batizada de 'Operação Argentium II'.

De acordo a Polícia Civil, o objetivo é cumprir 33 mandados de prisão e cinco de busca e apreensão contra integrantes do tráfico de droga que atuam no bairro do Cruzeiro e em suas adjacências. A operação também apreendeu quatro adolescentes envolvidos.



Segundo as investigações, a quadrilha é responsável pela venda direta de drogas, assim como por diversos homicídios motivados por disputas territoriais. Os membros do bando também são acusados de aliciar adolescentes para atuar nas atividades ilícitas da organização.



Com essa ação, as policiais visam desarticular a facção a fim de reduzir a criminalidade no local. O nome da operação, que ainda está em andamento, faz alusão à denominação da organização criminosa, que se autointitula 'Tropa da Argentina'.