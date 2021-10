Material apreendido na ação - Divulgação

Material apreendido na açãoDivulgação

Publicado 21/10/2021 11:18 | Atualizado 21/10/2021 11:32

Rio - Quatro homens foram presos durante uma blitz da Operação Lei Seca, na madrugada desta quinta-feira (21), na Avenida Salvador Allende, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. A ação contou com o apoio do 31º BPM (Recreio). Com os suspeitos os agentes apreenderam quatro armas, duas granadas, oito carregadores com munições, um rádio transmissor, um distintivo e camisas da polícia civil, além de outros materiais que estavam no veículo.

fotogaleria

Durante a abordagem os suspeitos informaram que eram da Gardênia Azul, em Jacarepaguá, também da Zona Oeste. Todos foram conduzidos à 16ªDP (Barra da Tijuca), para o registro da ocorrência



No veículo onde estavam os suspeitos os agentes encontraram as seguintes armas e materiais:



Duas pistolas 9 mm Canik, uma pistola 9 mm taurus, um revólver .38 taurus, com 5 munições intactas. Todas com numeração raspada. Além disso, 140 munições de 9mm, seis munições de calibre 38, oito carregadores para pistola 9 mm, um rádio transmissor baofeng, um distintivo e camisas da Polícia Civil, um relógio dourado, capas de colete, um par de coturno, um par de luvas, dois porta carregadores, dois coldres, duas balaclavas, um cinto de guarnição, quatro aparelhos celulares, um carregador de celular portátil, uma granada branca de efeito moral, uma granada preta de gás lacrimogêneo e um veículo HB20 sedan prata.