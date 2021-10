Aparelho foi recuperado e devolvido à vítima - Divulgação/Segurança Presente

Publicado 21/10/2021 11:44

Rio - Policiais do programa Copacabana Presente prenderam um homem em flagrante, por roubo de celular, na noite desta quarta-feira (21). O suspeito foi localizado dentro de um ônibus, no Aterro do Flamengo, na Zona Sul do Rio, através da localização mostrada no GPS do aparelho. A ação aconteceu depois que a vítima abordou os agentes logo após ser assaltada. Ela era passageira de um carro de aplicativo e foi surpreendida quando o homem puxou o celular pela janela do veículo, que estava aberta.

A mulher informou aos agentes que o aparelho poderia ser rastreado e os policiais iniciaram um cerco para localizar o celular e o assaltante. Através do monitoramento, a equipe chegou até o Aterro do Flamengo e abordou dois ônibus. Em um deles estava o suspeito, que foi reconhecido pela vítima, e com ele foi encontrado o celular roubado. O homem foi preso e conduzido até a 12ª DP (Copacabana) e o celular foi devolvido à vítima.