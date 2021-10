Publicado 22/10/2021 06:00

É lamentável que a confusão política esteja assustando os investidores e tornando o Brasil um país de incerteza econômica. Impacta no dólar, que impacta na inflação, nos juros e, assim, em toda sociedade.

As previsões para as festas de fim de ano eram inimagináveis há dois meses. Agora, o Rio já planeja um Réveillon sem restrições. Todos cooperando até lá, tomando suas vacinas, as doses de reforço, a possibilidade de iniciar 2022 como um ano realmente novo, fica real.